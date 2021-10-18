Более 1,6 млн рублей получила директор учреждения культуры в Адыгее, фиктивно трудоустроив мужа и знакомую

Фото из архива КП

В Адыгее фигуранткой уголовного дела стала директор учреждения культуры. Женщина фиктивно трудоустроила мужа и знакомую. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

Так, заведующая оформила на работу супруга, который в учреждении не появлялся и обязанностей не выполнял. Однако зарплату мужчина получал – в общей сумме он «заработал» более 1 миллиона 80 тысяч рублей.

Кроме супруга, директор учреждения культуры трудоустроила знакомую. Получаемые деньги та передавала «начальнице». Всего директору удалось «заработать» более полумиллиона рублей.

- В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело в злоупотреблении должностными полномочиями и в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере. Расследование продолжается, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что более 1,1 миллиона рублей лишился краснодарец после общения со знакомой из интернета. Мужчина переводил деньги собеседнице на якобы дорогостоящее лечение.