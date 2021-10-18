На Кубани более 6 тысяч «двойников» исключено из ЕГРН в течение 2021 года. Всего зафиксирован двойной учет 6047 объектов. Об этом сообщает пресс-служба краевой кадастровой палаты.

Объектам, занесенным в ЕГРН, часто присваивается несколько кадастровых номеров за счет информации из различных источников. Но при регистрации Госреестром назначается уникальное число. Такие случаи определены ошибками, в связи с которыми проводится проверка и исключение из двойного учета.

При выявлении «двойников» можно обратиться в Кадастровую палату края, направив заявку: почтой по адресу: Краснодар, Сормовская, 3; электронной почтой по адресу filial@23.kadastr.ru; в сервисе «Обращения онлайн» в разделе «Обратная связь» на сайте Федеральной Кадастровой палаты Росреестра либо в офис МФЦ.

- Для сокращения рассмотрения обращений при расхождении характеристик объектов недвижимости к обращениям необходимо прикладывать документы, подтверждающие изменение характеристик объектов недвижимости», - говорит начальник отдела нормализации баз данных краевой Кадастровой палаты Владимир Шмелев.

К таким документам относятся правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы, акты органов местного самоуправления и документация органов технической инвентаризации.