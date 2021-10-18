На должность главы Краснодара подали заявки два кандидата

Фото: krd.ru

В Краснодаре принимают заявки на участие в конкурсе избрания мэра. Документы уже подали два кандидата. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, за право занять должность главы краевой столицы поборются директор «Ейских тепловых сетей» Андрей Назаров и предприниматель из Новошахтинска Ростовской области Евгений Ильин.

Прием заявок завершится на следующей неделе, а подать документы в конкурсную комиссию можно до 29 октября, до 17:00. Конкурс по отбору пройдет 15 ноября – всего необходимо определить не менее 2 кандидатов. Затем на первом заседании городской Думы путем тайного голосования будет избран мэр краевой столицы.

Напомним, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов сложил свои полномочия в связи в переходом в Государственную Думу. Временно исполняющим обязанности главы города назначен Евгений Наумов.