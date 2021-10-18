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Общество18 октября 2021 18:00

Более 72 тысяч работников требуется на Кубани

Наиболее острая проблема – в сферах здравоохранения и образования
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае требуется более 72 тысяч работников. Наиболее острая проблема сохраняется в сферах здравоохранения и образования, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В частности, открытыми в медицине остаются более 3,2 тысяч вакансий врачей и не менее 2 тысяч медсестер. А среди педагогов – учителей, воспитателей – требуется около 4 тысяч специалистов.

Востребованы работники и среди водителей разных категорий: всего более 3,5 тысяч. Свободные рабочие места есть и для слесарей, продавцов, пекарей, кондитеров, поваров, операторов.

- Информация о вакансиях размещена на портале службы труда и занятости населения краевого министерства труда и социального развития. Консультации проводятся муниципальных центров занятости населения, контакты которых также указаны на портале, - говорится в сообщении пресс-службы региональной администрации.