Более 72 тысяч работников требуется на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае требуется более 72 тысяч работников. Наиболее острая проблема сохраняется в сферах здравоохранения и образования, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В частности, открытыми в медицине остаются более 3,2 тысяч вакансий врачей и не менее 2 тысяч медсестер. А среди педагогов – учителей, воспитателей – требуется около 4 тысяч специалистов.

Востребованы работники и среди водителей разных категорий: всего более 3,5 тысяч. Свободные рабочие места есть и для слесарей, продавцов, пекарей, кондитеров, поваров, операторов.

- Информация о вакансиях размещена на портале службы труда и занятости населения краевого министерства труда и социального развития. Консультации проводятся муниципальных центров занятости населения, контакты которых также указаны на портале, - говорится в сообщении пресс-службы региональной администрации.