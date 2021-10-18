На Кубани в 2022 году отремонтируют 125 участков улиц трех агломераций

Фото: пресс-служба администрации края

На Кубани в 2022 году отремонтирую 125 участков улиц в трех городских агломерациях – в Сочи, Краснодаре и Новороссийске. Часть работ выполнят до конца текущего года, сообщает пресс-служба администрации региона.

В Сочи, в частности, ремонт коснется 55 участков протяженностью в 54 километра. В 2021 году работы начнут в переулке Крутом, на улицах Гвоздик и Молодогвардейской Хостинского района, улицах Аишхо, Береговой, Темрюкской и Некрасова Адлерского района.

В Краснодаре ремонт запланирован на 47 участках, из них 33 объекта на 29,4 километра – в краевой столице, 1 – в Красноармейском районе, 4- в Северском и 9 – в Динском. А в Новороссийске приведут в порядок 23 участка, 13 из которых отремонтируют в текущем году.

На дорожные работы Кубани в 2022 году уже направят более 8,5 миллиардов рублей. Всего запланировано отремонтировать 160 участков протяженностью около 241 километра.