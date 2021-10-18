76 тысяч жителей Краснодарского края прошли ревакцинацию. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 76 тысяч кубанцев сделали повторные прививки от коронавируса. Пройти ревакцинацию от COVID-19 можно во всех пунктах вакцинации региона. Как сообщили в администрации Краснодарского края, в региональных больницах складывается напряженная ситуация со свободными ковидкойками.

– Каждый день количество новых случаев заболевания растет. Если жители не начнут активно прививаться, то свободные места для пациентов с COVID-19 быстро закончатся, мы будем вынуждены перепрофилировать больше клиник под ковидные госпитали. Это приведет к сокращению плановой и профилактической работы. Поэтому вакцинация и ревакцинация - единственный способ вернуться к нормальной жизни, – рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Остановить распространение инфекции поможет формирование коллективного иммунитета. Для этого необходимо привить не менее 80 % от общего количества взрослого населения региона. Такой шаг уже сделали более 2 млн человек. Прививочные кабинеты и мобильные пункты вакцинации открыты во всех районах Краснодарского края. Узнать их адреса, график работы и степень загруженности можно, подключив чат-бот @vac23_bot, или на сайте вакциназдесь.рф.