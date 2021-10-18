Дольщиков 20 краснодарских долгостроев восстановят в правах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Права дольщиков 20 краснодарских проблемных многоэтажек обещают восстановить до конца 2021 года. Дома, в которых расположены почти 6 тысяч квартир, уже почти достроены. Семь многоэтажек уже готовы и сейчас проходят процедуру регистрации, строительство девяти завершится к декабрю текущего года, судьба четырех литеров сейчас решается в суде. Все вопросы с краснодарскими долгостроями держит на контроле и.о. главы города Евгений Наумов.

— Важность этой задачи — восстановить права дольщиков — можно не объяснять. Поэтому нужно работать дальше, делать все, что зависит от нас. Если есть какие-то затруднения в части подведения коммуникаций, прошу оказывать максимальное содействие. Эти процессы должны быть отлажены, чтобы строительство проблемных домов завершалось как можно быстрее, — сказал Евгений Наумов.

Совместно с администрацией региона, органами прокуратуры и Фондом защиты прав дольщиков продолжается работа по другим краснодарским проблемным многоквартирным домам. Сейчас идет обсуждение будущего 42 литеров на территории краевого центра. Дольщики 20 литеров выбрали компенсации, на которые они приобретут новое готовое жилье. Остальные 22 дома будут достроены новым подрядчиком.