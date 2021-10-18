Жители Кубани могут сдать макулатуру и получить призы

За собранную макулатуру кубанцы получат премии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае с 1 ноября стартует всероссийская акция, направленная на сохранение природы. Экомарафон «Переработка» проводят под девизом «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Как сообщили в администрации региона, цель марафона – собрать как можно больше макулатуры. Победителей наградят премиями, благодарностями и ценными призами.

К участию в мероприятии допускают как жителей региона, так и организации. Для этого необходимо собрать более 300 кг макулатуры и оставить предварительную заявку на сайте www.Сдай-Бумагу.рф.

Экомарафон «Переработка» проводят дважды в год. В прошлый раз кубанцы собрали около 80 тонн макулатуры и получили призы и премии на сумму более 157 тысяч рублей.

По словам организаторов, мероприятие направлено на сохранение окружающей природы и уменьшение количества мусора на полигонах.