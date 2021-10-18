В Краснодаре до 20 октября отопление будет подано во все дома

В Краснодаре до 20 октября тепло будет подано в все дома и организации. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре идут последние приготовления к полному началу отопительного сезона. До 20 октября заработают все котельные и тепловые пункты города. Пока же запущены 200 из 236 городских котельных. Тепло в жилые дома и организации подается по заявочному принципу. Всего теплоснабжение возобновлено в 300 объектах социальной сферы и в 2179 многоквартирных жилых домах.

— Сегодня-завтра должен быть завершен процесс запуска всех городских систем теплоснабжения. Чтобы избежать аварийных ситуаций — свищей или порывов, необходимо проверить котельные и выполнить работы, где это необходимо уже сейчас — пока позволяют погодные условия. Как только наступит похолодание — отопление должно быть подано повсеместно, — рассказал и.о. главы города Евгений Наумов.

Для жителей многоквартирников, не дождавшихся, когда батареи в их квартирах потеплеют, будет работать горячая линия. Операторам можно будет оставить заявку, которую исполнят в кратчайшие сроки.