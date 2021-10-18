В Краснодарском крае дефицит медиков и водителей

В Краснодарском крае можно найти любую работу по вкусу

Центр занятости Краснодарского края отчитался о вакантных специальностях на краевом рынке труда. Так, согласно данным службы труда и занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края, работодателям требуются 72 тысячи рабочих и специалистов. Самые востребованные – медики, повара, кулинары, слесари, педагоги и операторы различной специализации.

В региональных медицинских учреждениях не хватает 3 тысяч врачей различной специализации и свыше 2 тысяч медицинских сестер. В краевых школах дефицит преподавателей, свободны 4 тысячи вакансий.

Среди рабочих профессий наиболее востребованы водители всех категорий. Таксомоторные предприятия Кубани нуждаются в 3,5 тысячи шоферов.