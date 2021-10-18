Усадьба ученого Федора Щербины в Джанхоте стала региональным памятником архитектуры

Усадьба Федора Щербины попала под охрану государства. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Усадьба Федора Щербины внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В этом особняке российский историк коротал дни ссылки с 1903 по 1908 год и здесь была создана «История Кубанского казачьего войска».

– Выдающийся русский ученый Федор Андреевич Щербина внес неоценимый вклад в развитие нашего края, сохранение истории казачества. По результатам государственной экспертизы его усадьбу по праву признали историко-культурным и историко-мемориальным ценным объектом. Для нас важно сохранить ее для настоящего и будущих поколений, – рассказал вице-губернатор Сергей Болдин.

В годы Великой Отечественной войны в усадьбе организовали военный инфекционный госпиталь. После войны особняк использовали и как жилой дом, и как административное здание. В скором будущем здание ждет реставрация.