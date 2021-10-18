На хоккейном матче в Сочи подрались хоккеисты

Хоккеисты перепутали ринг и ледовое поле. Фото: стоп-кадр видео

В Сочи проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На стадионе «Большой» встретились хоккейные команды «Сочи» и «Авангард» из Омска. Турнир начался с массовой драки. Сразу 6 игроков на первых же секундах игры бросили клюшки и вступили в рукопашный бой. Со стороны смотрелось зрелищно, но командам пришлось поплатиться за несдержанность. У хозяев на пять минут были удалены форвард Богдан Якимов и защитник Виктор Балдаев, 5+2 получил Джей Си Липон. «Авангард» на время остался без форварда Владимира Брюквина, также на скамейку штрафников присели защитники Кирилл Готовец и Никита Комаров.

Сейчас игра продолжается, "Авангард" ведёт: 4-3.

ХК «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков после 19 встреч.

«Авангард» имеет 20 баллов после 17 матчей, расположившись на шестой строчке Востока.