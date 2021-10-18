В Сочи оползень разрушил магистральный водовод

Оползень оставил без питьевой воды микрорайон Дагомыса в Сочи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дагомысе 18 октября сошел очередной оползень, который нарушил водоснабжение микрорайона «Мимоза». Без водоснабжения осталось местное население. Прекращена подача питьевой воды и в социальные объекты. Сотрудники сочинского «Водоканала» рассказали, что восстановительные работы осложняются рельефом местности и глубоким залеганием водовода. Это делает невозможным применение тяжелой спецтехники, все работы ведутся вручную.

Часть домов уже подключены к водоснабжению по временной схеме. Также по улицам поселка курсирует автоцистерна с питьевой водой.