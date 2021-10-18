Узнали, где будут отключения света в Сочи 19 октября 2021

В Сочи запланированы отключения электроэнергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение.

В Адлерском районе продолжается планово-предупредительный ремонт, в связи с чем жителям придется посидеть какое-то время без света. Ограничения коснутся улиц Бестужевская, Пензенская, Акаций, Апрельская, Веселая, Камелий, Листападная, Таврическая, Суздальская, Черновицкая, Энергетиков, Заречная, Мостовая, Кузнечная, Веринская, Чайная, Родная, Глициний, Междуреченская и переулка Западный. Также без благ цивилизации останутся села Бестужевка, Верхнениколаевское, Вардане-Верино и садовое товарищество «Золотой Гребешок».

В Хостинском районе тоже запланированы технические работы. Возможно, что утро 19 октября омрачится отсутствием электроэнергии у людей, проживающих на улицах Каштановая, Пробковая, Абовяна, Амбровая, Кленовая, Коммунальная, Тепличная, Следопытов, Иванова поляна, Бзугу, Верхняя Лысая Гора, Леселидзе и на переулке Бригадный. Также в графике электриков запланированы работы в садовых товариществах «Заря», «777» и «Турист».

В Центральном внутригородском округе жителям 11 улиц придется обеспокоиться альтернативными источниками питания для своих гаджетов. Ограничения коснутся проживающих по улицам Виноградная, Политехническая, Инжирная, Бамбуковая, Восточная, Целинная, Санаторная и Яблочная, а также света не будет на переулках Городской, Виноградный и Теневой.

Провести несколько часов без телевизора придется и жителям Лазаревского района. Энергетики предупреждают, что работы пройдут на улицах Арташатская, Иджеванская, Черногорская, Армянская, Золотая, Братьев Аракелян и Барановское Шоссе , а также на переулках Цикломеновый и Березовый. Запланирован ремонт в поселках Верхняя Беранда, Ордынка, Варваровка и Барановка

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.