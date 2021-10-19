Краснодар начнут украшать к новогодним праздникам с 15 ноября

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Витрины и фасады зданий в Краснодаре начнут украшать к Новому году уже с середины ноября. Предпринимателям дали рекомендации по украшению фасадов, оформление будет в едином стиле. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- При оформлении новогоднего убранства фасадов рекомендовано использовать спокойные приглушенные тона и не сочетать более двух цветов. Светодиодные гирлянды можно выбрать белые или желтые, - отметили в мэрии.

Также с 15 ноября начнут украшать общественный транспорт. Для создания праздничной атмосферы в троллейбусах, трамваях и автобусах разместят наклейки и украшения.

В городе поставят девять новогодних елей. Также в начале декабря праздничными светоотражающими панелями украсят улицу Красную.