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Общество19 октября 2021 8:27

Детские лагеря Кубани приняли на 30% меньше детей, чем до пандемии

Бюджет оздоровительной кампании составил 2,3 млрд рублей
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Детские лагеря Краснодарского края в 2021 году приняли 290 тысяч детей. Это на 30% меньше, чем в допандемийном 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания края.

- В этом году в лагерях оздоровилось на 30% меньше детей, чем в 2019. Пандемия повлияла на деятельность лагерей и санаториев. Но можно отметить, что с прошлым годом наблюдается положительная динамика, - прокомментировали в ЗСК.

Край на оздоровительную кампанию в этом году выделил 2,3 млрд рублей. На 2022 год планируется сохранить объемы финансирования. Также в регионе уделят особое внимание детям социально незащищенных категорий.