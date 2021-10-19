Детские лагеря Кубани приняли на 30% меньше детей, чем до пандемии

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Детские лагеря Краснодарского края в 2021 году приняли 290 тысяч детей. Это на 30% меньше, чем в допандемийном 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания края.

- В этом году в лагерях оздоровилось на 30% меньше детей, чем в 2019. Пандемия повлияла на деятельность лагерей и санаториев. Но можно отметить, что с прошлым годом наблюдается положительная динамика, - прокомментировали в ЗСК.

Край на оздоровительную кампанию в этом году выделил 2,3 млрд рублей. На 2022 год планируется сохранить объемы финансирования. Также в регионе уделят особое внимание детям социально незащищенных категорий.