Вода в Черном море остыла раньше обычного срока из-за штормов

20 октября дневные температуры в крае опустятся до 12 градусов

Вода в Черном море остыла примерно на полторы недели раньше обычного срока из-за штормов и низкой температуры воздуха. Об этом сообщил заместитель руководителя краснодарского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и характера Александр Колесник.

- Обычно, в конце октября люди еще купаются. Но в этом году уже холодно. Море остыло на полторы недели раньше обычного. Даже в Сочи, более южном городе, где море остывает в последнюю очередь, идет минимальный прогрев акватории, - цитирует ТАСС Колесника.

Но при этом синоптик добавил, что ситуация не аномальная.

Стоит отметить, что 20 октября дневные температуры в крае опустятся до 10-12 градусов. К выходным потеплеет, а с начала следующей недели снова ожидается похолодание.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи переменчивая погода. Утром 18 октября Дагомыс накрыло кратковременным ливнем, а у берегов курорта заметили сразу несколько смерчей.

Также сообщалось, что бархатный сезон на курортах Краснодарского края назвали аномально холодным. Синоптики отмечают понижение температуры на 5-6 градусов по сравнению с прошлой осенью.