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Спорт19 октября 2021 9:31

Видео драки на хоккейном матче в Сочи появилось в сети

Чемпионат КХЛ прошел на стадионе «Большой»
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Скриншот с видео

Скриншот с видео

В Сочи 18 октября состоялся матч между «Сочи» и омским «Авангардом». На третьей секунде после начала матча спортсмены устроили на льду массовую драку. Между собой схлестнулись три пары игроков. По итогу файта на скамейку штрафников отправились все шесть бойцов.

Со стороны смотрелось зрелищно, но командам пришлось поплатиться за побоище игроками – у хозяев на пять минут были удалены форвард и защитник. «Авангард» также на время остался без форварда, а защитники присели на скамейку запасных.

Видео драки появилось в сети. На кадрах видно, как с начала игры завязалось сразу три драки.

Хоккеисты развязали драку сразу же, как начался матч