В Кадастровой палате края рассказали, как оспорить кадастровую стоимость недвижимости

Фото: Кадастровая палата края

Кадастровая стоимость применяется при расчете земельного налога и налога на имущество, арендной платы, выкупной стоимости объекта недвижимости в случае его выкупа. Ее размер определяется на основе рыночной информации, которая связана с экономическими характеристиками использования объекта недвижимости. Например, при ее расчете может учитываться город и район, ее нахождение в границах зон с особыми условиями использования территории, а также ее состояние и площадь.

- Согласно закону, с 2022 года устанавливается единый цикл кадастровой оценки и единой даты оценки – раз в четыре года. Кроме того, по новым правилам за некачественную кадастровую оценку директора бюджетных учреждений привлекаются к ответственности, - сообщили в Кадастровой палате.

В ведомстве отметили, что узнать кадастровую стоимость объектов недвижимости можно на сайте Росреестра, а также из выписки из ЕГРН.

Чтобы оспорить кадастровую стоимость, необходимо направить заявление об оспаривании в соответствующую комиссию или в суд. Сделать это может любой человек, компания или арендатор. Основанием для оспаривания может служить установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости.

Заявление может быть подано в комиссию или в суд со дня внесения в ЕГРН результатов государственной кадастровой оценки до даты внесения новых результатов или результатов оспаривания, или до даты пересчета кадастровой стоимости в связи с изменением количественных или качественных характеристик объекта недвижимости.

Был ли произведен такой пересчет, можно узнать, заказав выписку о кадастровой стоимости.