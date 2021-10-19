Кубанские депутаты обсудили итоги летней оздоровительной кампании детей

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Как отметил глава парламента Кубани Юрий Бурлачко, по количеству детских здравниц и детей, пребывающих в них, край занимает лидирующие позиции. Каждый год в регионе отдыхают и оздоравливаются сотни тысяч ребят.

- Пандемия коронавируса серьезно повлияла на деятельность детских оздоровительных организаций. Сегодня их работа осуществляется в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. К сожалению, не все из них смогли открыться, - подчеркнул председатель ЗСК. - Однако по сравнению с прошлым годом мы видим положительную динамику как по количеству функционирующих детских здравниц, так и по численности оздоровленных в летний период детей.

В этом году в детских организациях отдохнуло и оздоровилось порядка 290 тысяч детей. Из них 103 тысячи - из других регионов и стран. Это на 30% меньше, чем в 2019 (допандемийном) году.

- Прием организованных групп детей в крае осуществляли 1469 организаций: 95 санаториев, 988 пришкольных лагерей, 386 детских лагерей труда и отдыха, - сообщают в ЗСК. - Все организации имели положительное заключение Роспотребнадзора.

Отметим, что регион сохраняет сеть краевых и муниципальных детских учреждений отдыха и оздоровления. В 11 районах края действуют 14 муниципальных лагерей. Бюджет краевой детской оздоровительной кампании текущего года составляет 2,3 млрд рублей.

Депутаты обсудили текущие задачи по организации детского отдыха, поговорили об итогах летней оздоровительной кампании, уделили внимание вопросам кадровой обеспеченности детских лагерей и стимулированию отрасли. Среди вопросов, обсуждаемых на планерке, встали: реализация программы детского кешбэка, разрабатываемые региональные меры поддержки организаций санаторно-курортного комплекса, новый нацпроект в сфере туризма и другие.

- Мы говорим о поддержке семьи, материнства и детства. Но какое детство без моря. Поэтому мы должны создать лучшие условия для отдыха детей. Наша с вами общая задача – сохранение и развитие сети детских лагерей и здравниц, их поддержка, — заключил Юрий Бурлачко и заявил о необходимости удержать учреждения детского отдыха от перепрофилирования и ликвидации.

По итогу обсуждения профильным министерствам и комитету ЗСК даны рекомендации по совершенствованию этой деятельности.