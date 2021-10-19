В Сочи начали выплачивать компенсации жителям села Сергей-Поле, пострадавшим от стихии

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Жителям села Сергей-Поле в Сочи, чьи дома пострадали от оползня, начали выплачивать компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

- По 10 тысяч рублей предусмотрено всем гражданам, признанным пострадавшими от схода оползня. Единовременная финансовая помощь за частичную утрату имущества составляет 50 тысяч, за полную утрату - 100 тысяч рублей. Финансовую помощь выплачивают из резервного фонда администрации, - пояснили в мэрии.

В настоящее время территория оползня оцеплена, доступ туда запрещен в целях безопасности.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в пострадавшей зоне оказались 20 коттеджей и дорога в село Варваровка. Пострадали не только дома, но и инфраструктура. Опоры газовых труб и электролиний накренились.