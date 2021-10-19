Хабиб Нурмагомедов открыл «Крепость» в горах Сочи

Фото: krasnayapolyanaresort.ru

Мастер смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов принял участие в открытии Академии боевых искусств «Крепость» на курорте Красная Поляна.

- Я помню два года назад, когда здесь был мой отец, он говорил, что есть место, где он хочет открыть зал вместе с Магомедом Кадиевым. Они ходили, смотрели это место. Поэтому, когда я прилетел в Сочи, не смог пропустить открытие. Это хорошее дело для нашей молодежи, - сказал на открытии академии Хабиб Нурмагомедов.

Экс-чемпион UFC провёл автограф-сессию и оставил свою роспись на портрете в зале, где он изображён вместе с отцом Абдулманапом Нурмагомедовым.

Академия единоборств «Крепость» создана для того, чтобы профессионалы и любители боевых искусств имели возможность тренироваться и состязаться в лучших условиях. В клубе «Крепость» тренируются лучшие бойцы страны, чемпионы UFC, ACA и Fight Nights. Среди них – Зубайра Тухугов, Мариф Пираев, Али Багаутинов и многие другие.

На сегодняшний день в клубе есть три вида тренировок: MMA, грэпплинг и бокс. В ближайшее время откроются новые направления, в том числе для девушек и детей.