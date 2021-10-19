В пяти госпиталях Сочи занято более 70% коек

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В Сочи развернуто пять ковидных госпиталей. В них на данный момент занято 70% коек. Об этом сообщил мэр Алексей Копайгородский.

- Добиться снижения темпов прироста заболеваемости можно с помощью вакцинации. Прививочные кампании будут и с выездом на предприятия. Ответственность будут нести руководители, - отметил Копайгородский.

На сегодняшний день прививку от коронавируса в Сочи получили 54% жителей, подлежащих вакцинации. По плану необходимо привить 80% населения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи начали выплачивать компенсации жителям села Сергей-Поле, пострадавшим от стихии.