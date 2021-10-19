Завод «КЛААС»: производство и отгрузки выросли, спрос остается высоким. Результаты производственного сезона

Фото предоставлено пресс-службой завода «КЛААС».

В 2021 году завод «КЛААС» в Краснодаре продолжил повышать свои производственные и финансовые показатели. Отгрузка произведенной предприятием продукции (зерноуборочных комбайнов TUCANO, тракторов AXION и XERION) увеличилась на 63% по сравнению с предыдущим годом. При этом выпуск ключевой продукции предприятия — комбайнов TUCANO — вырос на 43%, а каждая третья машина была реализована через финансовые инструменты Росагролизинга. На следующий производственный год запланировано дальнейшее наращивание объемов выпуска зерноуборочных комбайнов на 34% благодаря устойчивому спросу на внутреннем и внешних рынках.

В прошедший период на 40% увеличился объем средств, инвестированных в модернизацию предприятия. Общая сумма вложений в расширение производственных площадей и развитие социально-бытовой инфраструктуры завода составила 950 млн руб. В целом созданные дополнительные производственные мощности позволят выпускать семь комбайнов в сутки. Все работы планируется завершить до конца 2021 года.

За прошедшие 12 месяцев штат завода «КЛААС» в Краснодаре расширился на 33%, до 723 сотрудников. До конца календарного года планируется принять на работу еще не менее 40 специалистов. В 2022 году ожидается дальнейший рост численности персонала. Конкурс на каждую вакантную позицию составляет от 13 до 28 человек. Это связано с высоким рейтингом предприятия по качеству условий труда.

Фото предоставлено пресс-службой завода «КЛААС».

В 2021 году завод «КЛААС» отметил пять лет с момента подписания с правительством РФ специального инвестиционного контракта (СПИК), в результате которого была запущена программа локализации производства зерноуборочного комбайна TUCANO. Все взятые на себя обязательства компанией выполнены досрочно. В частности, объем инвестиций в расширение производственных площадей, закупку оборудования и развитие технологических процессов превысил 1434 млн руб. по сравнению с предусмотренными 795 млн руб. Еще около 1 млрд руб. планируется инвестировать в ближайшие несколько лет.

За прошедший период на 40% увеличились поставки произведенной на заводе готовой продукции на внешние рынки. В результате объемы экспорта достигли почти 20% от валового объема производства. В 2022 году в число экспортных направлений, помимо европейских стран, войдут Турция и Япония, также планируется тестовая поставка 15 комбайнов TUCANO 570 в Китай.

Общий объем платежей завода «КЛААС» в бюджеты всех уровней в 2021 году увеличился в 2,3 раза, достигнув 1561 млн руб. При этом отчисления в региональный бюджет выросли в 2,8 раза, до 763 млн руб.

Еще одним важным достижением предприятия по итогам прошедшего года стало его признание в качестве самого эффективного среди 13 производственных площадок концерна CLAAS по всему миру с практически максимально возможным рейтингом в 99,9% (98,2% годом ранее). Также второй год подряд краснодарский завод был признан лучшим в номинации «Логистика» и третий раз — по показателям качества выпускаемой продукции.