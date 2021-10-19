Более 176 тысяч жителей Краснодара привились от гриппа

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В Краснодаре идет сезонная прививочная кампания от гриппа. Уже вакцинировано 176 450 жителей, в том числе почти 46 тысяч детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Вакцинация против гриппа на фоне напряженной обстановки с коронавирусной инфекцией очень важна: одновременное заражение этими инфекциями увеличивает риск осложнений и летальных исходов, - пояснили в мэрии.

Планируется, что в этом году вакцинацию пройдут около 60% населения.

Краснодарцы могут бесплатно сделать прививку во всех взрослых и детских поликлиниках, а также в пунктах мобильной вакцинации. Напомним, что машины, в которых можно сделать укол от сезонного заболевания, находятся в четырех местах: по будням - на Александровском бульваре, в сквере Жукова, а по выходным – в парке Солнечный Остров, и в Чистяковской роще.