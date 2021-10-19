Десять кубанских студентов примут участие в финале IT-олимпиады

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В финале олимпиады «IT-Планета 2020/21» принимают участие 400 специалистов из 160 образовательных организаций России и стран СНГ. Из них десять человек – из Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Кубанские студенты уже прошли отборочные турниры. Теперь поборются за главный приз. С 12 по 15 ноября им предстоит пройти еще 15 конкурсов по актуальным ИКТ-направлениям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» специалисты.

Победители получат возможность трудоустроиться в крупные компании страны. А также их включат в базу перспективных IT-специалистов. Итоги озвучат 15 ноября.