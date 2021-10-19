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Общество19 октября 2021 11:38

Участок улицы Старокубанской в Краснодаре перекроют до 30 января 2022 года

Такие меры введут из-за строительства теплосети
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

На проезжей части улицы Старокубанской планируются работы по строительству тепловой сети. В связи с этим участок дороги перекроют на три месяца. Об этом сообщили в пресс-сслужбе администрации Краснодара.

- с 29 октября 2021 года до 30 января 2022 года будет ограничено движение на улице Старокубанской от Сормовской до Уральской, - отметили в мэрии.

Работы выполнит АО «АТЭК» Краснодартеплоэнерго. После строительства тепловой сети повреждения на дороге организация устранит и благоустроит территорию.