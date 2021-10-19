ЦБ впервые с 2015 года проиграл отзыв лицензии у краснодарского банка

Центробанк впервые с 2015 года проиграл отзыв лицензии банка. Суд признал незаконным процесс в отношении краснодарского банка Южной многоотраслевой корпорации, сообщает «Коммерсантъ».

Решение об отзыве лицензии принято ЦБ на основе многочисленных нарушений требований антиотмывочного законодательства. Организация работала с собственниками и связанными с ними компаниями, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля. Краснодарский банк подал иск после 10 дней отзыва лицензии.

Подчеркивается, что такой случай – проигранное дело Центробанка – редкий: судебное разбирательство нечасто защищает интересы банка, лишенного лицензии. Так, из 19 банков иск в суд подали два, один из которых – ЮМК – удовлетворен.

На сегодняшний день известно только о решении суда, а от чего отталкивался суд при удовлетворении иска - неизвестно. Однако подчеркивается, что банк может требовать возвращения лицензии и установления временной администрации. В этом случае ЦБ может «оттягивать» процесс, но формально может отменить действие приказов.