На Кубани за сутки отмечено 254 случая коронавируса и 40 летальных исходов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае зарегистрировали 254 случая заболевания коронавирусом. В том числе заболели 30 детей. Возраст пациентов – от 4 месяцев до 93 лет. Об этом сообщили в оперштабе.

Самыми зараженными городами стали Краснодар, Сочи, Анапа и Кущевский район. Здесь заболели 44, 38 и по 14 человек соответственно.

- По 13 человек заразились в Новороссийске и Туапсинском районе, 12 – в Красноармейском, 11 – в Калининском районе. По 10 новых пациентов в Новопокровском и Мостовском районах, - рассказали в минздраве.

По 9 случаев выявлено в Ленинградском и Павловском районах, восемь – в Темрюкском районе, по шесть – в Апшеронском, Кореновском районах, по пять – в Армавире, Белореченском и Крыловском районах. В остальных районах зафиксировано наименьшее количество зараженных.

Стоит отметить, что за сутки, по данным на 19 октября, в регионе скончались 40 человек с подтвержденной инфекцией. Количество летальных исходов с каждым месяцем увеличивается.