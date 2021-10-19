Новую ветку Таманского водопровода построили в Темрюкском районе Кубани

Фото из архива КП

В Темрюкском районе Краснодарского края достроена новая ветка Таманского водопровода. Линия протяженностью 16,5 километра подает воду в дома почти 60 тысяч жителей. Об окончании ремонта накануне сообщил губернатор края.

- Завершили очередной важный этап, сейчас рабочие проводят гидравлические испытания резервуаров чистой воды. Полностью объект переключат в существующую систему водоснабжения в течение месяца, - отметил Вениамин Кондратьев. - Планируем всего построить порядка 57 км нового водопровода, который обеспечит жителей полуострова бесперебойным водоснабжением.

Новая ветка расположена параллельно старой, которая находится в аварийном состоянии. Линию возвели еще в 1972 году, а из-за перебоев воды в домах жителей иногда не было сутками.

Всего Таманский водопровод протяженностью более 660 километров обеспечивает водой 28 поселений.