На Кубани завершен бархатный сезон - вода остыла раньше срока

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Бархатный сезон в Краснодарском крае официально завершен. Вода в Черном море остыла раньше, чем в прошлогоднем периоде. О погодных условиях, повлиявших на ранее похолодание, рассказал научный руководитель Гидромедцентра России Роман Вильфанд.

- С самого начала лета над Черным морем, Крымским полуостровом, краснодарским побережьем преобладала циклоническая деятельность. Это привело к тому, что подстилающая поверхность моря не получила достаточно тепла. Море, которое очень жадно воспринимает солнечную энергию, не смогло накопить достаточного тепла в деятельном слое океана, поэтому не отдает это тепло. Если в прошлом году курортный сезон продолжался очень долго, фактически до конца октября, в отдельные дни даже в ноябре температура воды была около 20 градусов, то сейчас бархатный сезон закончился уже в первой декаде октября, - отметил Роман Вильфанд.

Однако, несмотря на рано остывшее море и завершение бархатного сезона, турпоток на курорты Краснодарского края не уменьшается. Так, по итогам октября Сочи готовится принять более 350 тысяч гостей из других регионов. Отметим, что чаще туристы стали выбирать горнолыжный курорт и отдых на природе, в частности, в горах.