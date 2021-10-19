На Кубани ночью похолодает до -5 градусов

Ночью ожидаются заморозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 октября станет самым холодным днем этой недели. Но с 21 октября столбики на термометрах снова начнут вытягиваться вверх. Выходные порадуют теплом, а затем снова похолодает. О температурных качелях рассказала начальник отдела Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

- Вместе с холодным фронтом на Кубани местами будут наблюдаться небольшие дожди. Также ожидаются густые туманы, - сказала Попова.

20 октября днем воздух прогреется до +13 градусов, а ночью возможны заморозки до -5. В горных и предгорных районах ожидается мокрый снег. К 22 октября температура поднимется до +23.