В Сочи вынесен приговор сообщникам, нелегально ставившим на учет мигрантов

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В Сочи вынесли приговор сообщникам, нелегально ставившим на учет мигрантов. Всего обвиненные успели оформить 119 граждан. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Так, мужчина родом из Таджикистана и его знакомая из Сочи организовали нелегальную схему. Подсудимый сообщал прибывшим гражданам о фиктивной постановке на учет в доме знакомой. Для этого в органы миграционного контроля направляли пакет документов. Позже бумаги с отметкой о постановке на учет передавались гражданам, которые, в свою очередь, платили сообщникам за работу. Всего нелегалам удалось оформить 119 человек из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины, получив при этом более 229 тысяч рублей.

- Подсудимому, ранее получившему условный срок за подобное преступление, приговор заменен на реальный в виде лишения свободы на 4 года. Сообщнице назначено наказание также в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев, - говорится в сообщении пресс-службы краевого суда.