Роман Вильфанд: Море на юге страны не смогло накопить достаточно тепла

На выходных в регионе ожидается кратковременное потепление

Море на юге страны остыло примерно на полторы недели раньше обычного. Ученые связывают это со штормами, похолоданием и тем, что вода не получила достаточного тепла за сезон. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- С начала лета над Черным морем преобладала циклоническая деятельность, и подстилающая поверхность моря не получила достаточно тепла, - отметил Вильфанд.

Также сотрудник Гидрометцентра добавил, что в прошлом году курортный сезон продолжался до конца октября. А в этом бархатный сезон закончился в первой декаде октября.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 20 октября в Краснодарском крае ночью похолодает до -5 градусов. Заморозки ожидаются на почве, льдом могут покрыться и растения.