Более 50% работ выполнено в новом спортзале краснодарской школы №58

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краснодарской школе №58 продолжается строительство спортивного зала. Работы выполнены более чем на 50%. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, на объекте проводятся монтажные работы, корпус здания подготовлен. Завершить строительство планируется до конца текущего года. По плану возвести спортзал площадью 515 квадратных метров было необходимо до марта 2022 года, однако благодаря опережению сроков здание сдадут в эксплуатацию раньше. Работы по возведению начались в июне 2021 года.

После возведения спортзала в школе отремонтируют открытую спортивную площадку: на объекте уложат прорезиненное покрытие и благоустроят территорию учреждения, ориентировочно во время летних каникул.

А новый спортзал будет работать с момента открытия: для детей оборудуют отдельный вход, отделят забором от ремонтируемой площадки. Подчеркивается, что к началу нового учебного года работы на объектах полностью завершат.