Более 1,8 тысячи экстренных выездов совершено медбригадами Кубани в 2021 году

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани за прошедший период 2021 года совершено более 1,8 тысячи экстренных выездов медицинскими бригадами. А реанимационных вылетов насчитывается более 200. Такие данные по работе медиков края накануне сообщил глава региона.

- В крае работает санавиация: в год специалисты совершают порядка 3 тысяч выездов и более 220 вылетов на вертолете. Это помогает спасать крайне тяжелых пациентов. Работа оптимизирована так, что врачи готовы в течение 15 минут отправиться на помощь в любую часть региона, – отметил Вениамин Кондратьев.

Санитарная авиация базируется в Краевой клинической больнице №1: здесь дежурят 18 специалистов и находится 18 реанимобилей и вертолет для перевоза пациентов и отправки врачей на экстренные операции. Кроме того, налажена связь с муниципалитетами, которые, в свою очередь, получают рекомендации от краевых врачей.