В Тимашевске летом 2021 года были трудоустроены 130 школьников

Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ.

Администрация Тимашевска совместно с Центром занятости Тимашевского района реализуют мероприятия в области молодежной политики. В летний период школьники были трудоустроены подсобными рабочими в МКУ «Молодежный комплексный центр». Подростки выполняли безопасные, легкие виды труда, не требующие профобразования.

- За весь летний период мы официально трудоустроили 130 несовершеннолетних детей с заведением трудовой книжки, в июне - июле по 52 человека, в августе 26. Ребята оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, пенсионерам. В основном наводили порядок на придомовых территориях – собирали и выносили мусор, пололи огороды. Также приводили в порядок дворовые спортивные площадки, территории памятников. За весь период оказали помощь 25 обратившимся пожилым людям, - рассказал директор МКУ «МКЦ» Денис Косых.

Как отметили в пресс-службе мэрии, на реализацию мероприятия из консолидированного бюджета администрации и центра занятости было выделено более 740 тысяч рублей. Эти средства направили на выплату заработной платы трудоустроенным детям.