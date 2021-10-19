Школьники Адыгеи уйдут на двухнедельные осенние каникулы

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В школах Адыгеи осенние каникулы увеличили до двух недель. Продление связано с острой эпидемиологической обстановкой. Постановление накануне подписал министр образования и науки республики Анзаур Керашев.

- Установить с 25 октября по 7 ноября единые осенние каникулы, руководителям учреждений внести изменения в учебные планы для полного освоения программы, - говорится в сообщении.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в республике ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, в том числе студентов. В течение последних трех месяцев в Адыгее почти в 5 раз увеличилось количество заражений.