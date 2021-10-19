Медаль «За боевые заслуги» участника Великой Отечественной войны передали родственникам в Армавире

Фото: Владимир Веленгурин

В Армавире родственникам участника Великой Отечественной войны накануне передали медаль «За боевые заслуги». Фронтовик Борис Федорович Майоров получил награду в 1943 году. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск».

Медаль «За боевые заслуги» найдена в 2020 году на территории города Карачева Брянской области. Для определения владельца награды был отправлен запрос в Центральный архив Минобороны РФ, который и установил личность фронтовика.

В региональное отделение «Поискового движения России» был отправлен запрос, при рассмотрении которого в родном для фронтовика Армавире найдены родственники – сын и три внука. Накануне состоялась церемония вручения: медаль «За боевые заслуги» принял внук Бориса Федоровича Юрий Майоров.