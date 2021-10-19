Спрос на кредиты наличными ВТБ в Краснодарском крае увеличился на треть

С января по сентябрь включительно клиенты ВТБ на Кубани оформили 29 тыс. потребительских кредитов на сумму 23,8 млрд рублей, что на 31% больше значения трех кварталов 2020 года. Портфель займов наличными в регионе на 1 октября достиг 42 млрд рублей, показав рост с начала года на 18%.

В целом по стране за 9 месяцев клиенты ВТБ оформили более 1,2 млн потребительских кредитов на сумму 1 трлн рублей, что в 1,7 раза превышает показатели за аналогичный период 2020 года. Седьмой месяц подряд объем продаж банка превышает 100 млрд рублей.

Кредиты наличными продолжают быть одними из востребованных розничных продуктов у населения. Только в сентябре выдачи ВТБ превысили 112 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Портфель по этому продукту к концу сентября превысил 1,78 трлн рублей, показав рост с начала года более чем на 20%. Регионами-лидерами по объему выданных средств за девять месяцев стали Московский регион (373,2 млрд рублей), Санкт-Петербург (76,8 млрд), Свердловская (25,8 млрд) и Иркутская области (23,9 млрд), Краснодарский край (23,8 млрд).

«Спрос клиентов на кредиты наличными стабильно растет с начала весны. При этом на его фоне платежеспособность заемщиков сохраняется. Мы крайне внимательно следим за долговой нагрузкой клиентов, не допуская их закредитованности, и активно рефинансируем их текущие кредиты. Это позволяет объединять несколько обязательств других банков и снижать финансовую нагрузку населения. Доля рефинансируемых кредитов среди общего объема выдач в третьем квартале составила 17%», – отметил Евгений Благинин, начальник управления «Потребительского кредитования» ВТБ.

По мнению аналитиков банка, в 2021 году объем потребительского кредитования в России превысит значения предыдущего года в среднем на 20%, что во многом обусловлено отложенным спросом прошлого сезона из-за пандемийных ограничений и ожиданиями клиентов по росту ставок в связи с увеличением ключевой ставки Банком России.

По прогнозам ВТБ, спрос на потребкредитование до конца года сохранится. Банк рассчитывает, что объем полученных населением в ВТБ средств в этом году достигнет 1,3 трлн рублей, что в 1,5 раза превысит значения прошлого года. Этому будет способствовать удобный процесс онлайн-выдачи средств. Доля кредитов наличными, выданных ВТБ дистанционно, в сентябре составила 39%, увеличившись на 10 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Спрос на онлайн-кредиты растет естественным образом. Оформляя кредит в цифровом канале ВТБ, заемщик может получить у нас дополнительный дисконт к ставке. Переход к онлайн-кредитованию физлиц - один из важнейших этапов в реализации нашей стратегии цифровизации. Мы не только повышаем оперативность и качество клиентского сервиса, но и сокращаем бумажный документооборот. К 2022 году банк планирует выдавать онлайн каждый второй кредит наличными», – отметил Евгений Благинин.

В ВТБ кредит наличными доступен в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей на любые цели сроком до семи лет по ставке от 5,9% годовых с учетом программы страхования. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.