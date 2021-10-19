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Цены на авиабилеты в Сочи упали с наступлением межсезонья. Прилететь на курорт из Москвы в текущем месяце можно, заплатив от 1,4 тысячи рублей в одном направлении. Статистика стоимости рейсов озвучена туристическим порталом TourDom.ru.

Покупка билетов в двух направлениях на рейс «Москва – Сочи» обойдется в 2,3 тысячи рублей: перелеты по такой стоимости осуществляются в конце октября – начале ноября.

В одно направление можно улететь за 1,4 тысячи рублей. Однако, как подчеркивается, в стоимость не входят дополнительные услуги. Оплата багажа составит 2,5 тысячи рублей, ручная кладь до 10 килограммов – 1,5 тысячи рублей. А чтобы выбрать место в самолете, придется доплатить 299 рублей.

Отметим, что в Сочи турпоток, несмотря на завершение бархатного сезона, не уменьшается. По итогам октября город-курорт готовится принять более 350 тысяч гостей.