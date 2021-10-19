В Сочи проводники поезда незаконно перевозили около 25 тысяч пачек сигарет

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В Сочи перед судом предстанут проводники поезда, незаконно перевозившие порядка 25 тысяч пачек сигарет. Общая стоимость продукции составила около 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.

Так, обвиняемые организовали группу и, работая проводниками поезда, перевезли партию сигарет через таможенную границу Евразийского экономического союза. Пачки контрабандисты спрятали над потолочной панелью тамбуров.

- На сегодняшний день задержанные находятся в заключении. Собраны необходимые материалы уголовного дела, которое передано для рассмотрения в суд, - говорится в сообщении пресс-службы УВД по городу Сочи.