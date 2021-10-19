Фестиваль Quiksilver New Star Camp пройдет на горном курорте «Роза Хутор» в начале апреля 2022 года

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

На протяжении 12 лет Quiksilver New Star Camp принимает ежегодно на своем мероприятии в горах порядка десяти тысяч любителей горнолыжного отдыха и атмосферных вечеринок. В прошлом году за несколько недель до старта фестиваля был объявлен sold out. В этом году, как сообщают организаторы, статистика продаж Early Birds туров выросла в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Фестиваль грядущего года пройдет в формате Mountain Phenomenon. В чем именно выражается «горный феномен» Quiksilver New Star Camp 2022, гостям предстоит узнать в апреле. Неизменными на фестивале остаются выступления известных всему миру артистов и спортивные ивенты с участием топовых райдеров со всех уголков планеты.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Гостей также ждет катание на сноуборде и лыжах, соревнования среди профессионалов и любителей в самом большом сноупарке России площадью более 100 000 кв. м., который будет построен организаторами на высоте 1600 м, dj-сеты в горах под открытым небом, йога, лекции, кинопоказы, а также мастер-классы от ведущих спортсменов и представителей экшн-индустрии.

Фестиваль примет райдеров из более чем 70 городов России, которые ежегодно приезжают на «Роза Хутор», чтобы улучшить свои навыки на трех линиях сноупарка (pussy, middle и pro) и принять участие в соревнованиях с призами от крупных брендов и партнеров фестиваля.

Именно благодаря сотрудничеству New Star Camp с такими лидерами экстрим-индустрии как Quiksilver, DC Shoes, Red Bull и GoPro, фестиваль ежегодно посещают мировые легенды сноубординга и фриски, а также победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и X Games.

Следить за новостями спортивной, музыкальной и культурной программ и анонсами артистов можно в инстаграм-аккаунте фестиваля и на его официальном сайте www.newstarcamp.ru, где также можно приобрести Early Bird пакет участника по специальной цене. В тур входит проживание в отеле, ски-пасс и браслет участника, дающий бесплатный доступ ко всем мероприятиям и локациям фестиваля.