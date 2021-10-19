В Темрюкском районе Кубани разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве и краже

Фото: kuban.sledcom.ru

В Темрюкском районе Кубани объявлен в розыск местный житель. Мужчину подозревают в убийстве и грабеже. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как установило следствие, в декабре прошлого года Алексей Щетинин пришел домой к пенсионеру в станице Ахтанизовской, где шесть раз выстрелил в хозяина. После убийства он украл ювелирные украшения. Позже, в апреле текущего года, разыскиваемый отказался показывать документы полицейским. Вместо этого он два раза выстрелил правоохранителям в ноги.

- В рамках расследования уголовного дела получены сведения о причастности к преступлениям 44-летнего Алексея Щетинина. Подозреваемый объявлен в федеральный розыск, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарском краю. - Всех, кто обладает информацией о месте нахождения Алексея Щетинина, просим сообщить по телефонам 8 (861) 259-50-45 либо «02».