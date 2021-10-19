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Общество19 октября 2021 14:45

Участниками конкурса «Лучшие практики наставничества» станут предприятия Кубани

Подать заявку можно с 19 по 25 октября
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Участниками Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» станут предприятия Кубани – победители регионального этапа. Из одиннадцати поданных на краевой этап заявок выбрано шесть лауреатов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, лучшими на региональном этапе конкурса признаны молочное производства Кореновска, краснодарская компания по работе с кассовыми аппаратами, хлебозавод Геленджика. Во Всероссийский этап прошли и производство удобрений Белореченска, компания Усть-Лабинска по бетонным изделиям и краснодарский завод по пищевому оборудованию.

В текущем году конкурс представлен четырьмя номинациями - наставничество в повышении производительности труда, профессиональном развитии молодежи, самоопределении и прорывных технологиях. Участники-предприятия будут защищать свои программы подготовки работников.

Прием заявок стартовал 19 октября и продлится до 25 октября.