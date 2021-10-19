В Сочи построят сноупарк к весеннему фестивалю New Star Camp

Фото: Виктор Гусейнов

В Сочи построят сноупарк к фестивалю New Star Camp. Ежегодно он проводится с 1 по 10 апреля. Объект площадью в 100 тысяч квадратных метров возведут в горах на высоте 1600 метров, сообщает ТАСС.

- В парке гости смогут кататься на сноубордах и лыжах, здесь будут проходить соревнования среди профессионалов и любителей, dj-сеты в горах под открытым небом, йога, лекции, кинопоказы, мастер-классы от ведущих спортсменов и представителей экшн-индустрии, - рассказали организаторы фестиваля. – Каждый год Quiksilver New Star Camp объединяет около 10 тысяч отдыхающих на горнолыжном курорте.

Кстати, в Сочи туристы чаще стали выбирать отдых именно в горной местности. А с начала года город-курорт уже посетили более 5,8 миллионов человек.