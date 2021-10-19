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Общество19 октября 2021 15:36

На Кубани сотрудники Росгвардии уничтожили 28 боеприпасов времен войны

Снаряды обнаружены в Гулькевичском, Крымском и Горячеключевском районах
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае сотрудники Росгвардии обезвредили 28 снарядов Великой Отечественной войны. Боеприпасы обнаружены в Гулькевичском, Крымском и Горячеключевском районах. Об этом сообщает пресс-служба внутренних войск.

Так, в селе Кеслерово Крымского района житель обнаружил в земле снаряды. Прибывшие специалисты насчитали 22 боеприпаса. В хуторе Трудовом найдены два артиллерийских снаряда, а в селе Экономическом – 82-миллиметровая мина. 76-миллиметровый снаряд обнаружен грибником в лесу.

В поселке Красносельском Гулькевичского района на территории частного дома найден 120-миллиметровый снаряд, а в Темрюкском районе – в селе Фанагорийском – житель раскопал немецкую миномётную мину калибра 81 миллиметра.

Все обнаруженные боеприпасы уничтожены специалистами Росгвардии.