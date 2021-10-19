Более 1,1 килограмма наркотиков найдено в квартире краснодарца

Фото: пресс-служба МВД по Краснодару

В Краснодаре местному жителю грозит лишение свободы сроком вплоть до пожизненного. В квартире мужчины обнаружили более 1,1 килограмма наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодару.

Так, парень хранил дома 18 свертков запрещенного вещества, которые изъяты в ходе обыска, и картонное полотно на сушилке для белья с высыпанным порошком. Помимо наркотиков, в квартире обнаружены фасовочные материалы и телефон. Сбытчик купил наркотики в интернете и собирался продавать в виде закладок.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье незаконного производства и сбыта наркотических средств. Сейчас задержанный находится в заключении под стражей, ему грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного, - говорится в сообщении пресс-служба МВД по Краснодару.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Туапсе в машине местного жителя обнаружено 15 килограммов наркотиков. Мужчина задержан и находится под стражей.