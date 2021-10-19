В Тихорецке ковидный госпиталь ежедневно принимает порядка 40 новых пациентов

За сутки в регионе выявлено 254 новых случаев заболеваний COVID-19, в том числе 30 среди детей, и 40 летальных исходов

Ковидный госпиталь Тихорецка ежедневно принимает порядка 40 новых пациентов. На лечение поступают жители Белоглинского, Кавказского, Новопокровского и Тихорецкого районов. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.

- Всего в госпитале развернуто 360 коек. На стационарном лечении находятся 355 человек, 80% из которых имеют подтвержденный COVID-19, вакцинацию прошли 84 пациента. Из-за недостаточного числа привитых наблюдается рост заболеваемости: каждый день мы принимаем по 35-40 новых заболевших, в то время как выписывать можем только 20, - рассказала исполняющая обязанности начальника ковидного госпиталя Тихорецка Галина Пасько.

Подчеркивается, что чаще на лечение стали поступать люди в возрасте 20 - 35 лет. Ранее наблюдался приток пациентов старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Кроме того, наблюдается рост заболеваемости среди детей, беременных, а большинство заболевших не прошли вакцинацию.

Напомним, в крае необходимо привить 80% населения. В регионе накануне ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, в том числе и для совершеннолетних студентов. В Краснодарском крае прививку сделали уже более 2 миллионов человек.