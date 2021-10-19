Более 80 елочных базаров заработают в декабре в Краснодаре

Купить ель можно с 15 по 31 декабря с 8:00 до 22:00

В Краснодаре определили места для елочных базаров. Всего в краевом центре будет работать 80 точек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Купить новогоднее дерево можно будет на традиционных городских базарах с 15 по 31 декабря. Места продажи украсят праздничными гирляндами, вывесками и флажками, а покупателей встретят Дед Мороз и Снегурочка.

Кроме елочных базаров, в Краснодаре заработают ярмарки новогодних украшений. Купить праздничную атрибутику можно будет по адресам: ул. Красноармейская — ул. им. Гоголя (со стороны Кооперативного рынка); улица Одесская (между Красной и Коммунаров), улица им. Атарбекова (вблизи здания № 30), улица им. Героя Аверкиева (вблизи здания № 2), улица им. Карякина (вблизи зданий № 10–18).

Подчеркивается, что места для продажи елей будут работать с 8:00 до 22:00 с соблюдением санитарных норм.